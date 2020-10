Dopo aver superato tre turni preliminari e con il primo posto in classifica in Serie A, la squadra di Pioli si rituffa in Europa contro il Celtic. Esordio per Dalot dal 1'. Senza Calhanoglu spazio a Brahim Diaz. A centrocampo c'è Tonali, gioca anche Krunic. Tra gli scozzesi l'ex Laxalt. Diretta su Sky Sport 1 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

