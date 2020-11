Notte surreale al San Paolo. La prima senza Diego, il Napoli vince per lui: "Già ieri sera nel pullman si intravedeva che la città non respirava la solita aria", Gennaro Gattuso si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 sul Rijeka. "Ho avuto la possibilità di parlare moltissime volte con Diego, di cenare con lui. Ma il mio grande rammarico è non essere riuscito a dargli una scarpata da giocatore", ricorda l'allenatore con un sorriso. "Ha fatto cose straordinarie, anche se ha sbagliato nella vita privata. E non morirà mai, perché è una leggenda. Le leggende vivono". Per Gattuso il 2020 è stato un anno drammatico nella sfera privata: "Ora Maradona andrà a far compagnia a tante persone, come mia sorella. In città se ne parlerà ancora molto tempo di quel che è successo".