Insigne è uscito fuori per qualche minuto, quasi furtivamente. Mescolandosi agli altri tifosi. Lui che tifoso del Napoli lo è davvero, oltre che napoletano di nascita e capitano del Napoli. Troppo forte l'emozione, probabilmente non voleva che la sua gente lo vedesse commuoversi di fronte ai tanti omaggi depositati fuori dal San Paolo per il suo idolo Maradona. Ecco allora perché la sua "sortita" fuori dallo stadio, prima della partita di Europa League tra Napoli e Rijeka, è stata così veloce. Lorenzo ha depositato un mazzo di fiori per Diego, l'idolo della sua infanzia, l'idolo del suo presente e probabilmente l'idolo calcistico per sempre di una città intera. Insieme a Insigne c'era Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli già ai tempi di Maradona.