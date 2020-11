Il pareggio in casa del Lille avvicina il Milan al passaggio del turno, ma non va sottovalutata la vittoria dello Sparta Praga contro il Celtic. Nelle ultime due giornate del girone i rossoneri ospiteranno prima gli scozzesi (ormai tagliati fuori) e il 10 dicembre faranno visita ai cechi, terzi a -1 dalla squadra di Pioli

Il punto conquistato dal Milan allo stadio "Pierre Mauroy" di Lille avvicina gli uomini di Stefano Pioli alla qualificazione ai sedicesimi di Europa League, ma il 4-1 dello Sparta Praga ai danni del Celtic suona comunque come un piccolo campanello di allarme per Donnarumma e compagni - guidati ancora una volta da Daniele Bonera in panchina - andati in vantaggio con una rete di Castillejo (assist di Rebic) e ripresi dal pari di Bamba. I rossoneri rimangono a -1 dai francesi e conservano ora soltanto una lunghezza di vantaggio sui cechi, terzi a 6 punti. Decisive saranno dunque le prossime due giornate, con la speranza di recuperare Zlatan Ibrahimovic almeno per l'ultima: il 3 dicembre a San Siro il Milan ospiterà gli scozzesi, ormai "spacciati"; il 10 dicembre farà visita allo Sparta. Vediamo, allora, le possibili combinazioni per il passaggio del turno (ricordando la classifica: Lille 8, Milan 7, Sparta Praga 6, Celtic 1). Il Milan si qualifica se...