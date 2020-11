Operazione sorpasso in Europa League per i rossoneri, opposti in trasferta ai francesi vittoriosi 3-0 a San Siro. In assenza di Ibrahimovic da centravanti gioca Rebic rifornito da Castillejo, Calhanoglu e Hauge. Dall'inizio anche Tonali e Dalot, loro come Gabbia. Attenzione allo scatenato Yazici nel Lille. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD