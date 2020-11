Napoli ai sedicesimi di Europa League se...

La vittoria contro il Rijeka è un passo deciso del Napoli verso la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Il destino è nelle mani di Gattuso che con una vittoria nelle ultime due giornate contro AZ o Real Sociedad passerebbe il turno. Le cose si complicherebbero un po' in caso di arrivo a 11 punti ( con due pareggi degli azzurri per 0-0) per tutte e tre le squadre

NAPOLI-RIJEKA 2-0, GOL E HIGHLIGHTS