Obiettivo 1° posto nel girone per i giallorossi, già qualificati ai sedicesimi di Europa League e attesi all'Olimpico dagli svizzeri. Ampio turnover per Fonseca che adotta 8 novità rispetto alla sconfitta di Napoli: davanti giocano Perez e Pedro (non Pellegrini) a sostegno di Mayoral. A centrocampo si rivedono Villar, Diawara e Calafiori, scelte obbligate in difesa a causa delle assenze di Smalling e Mancini. Diretta alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go, anche in HD