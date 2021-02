Clamoroso errore dell'Ajax che, secondo quanto riporta il portale olandese NU.nl, non avrebbe inserito il nuovo acquisto nella lista dei 25 giocatori per la fase finale di Europa League. A confermare le indiscrezioni anche un portavoce del club, che ha spiegato come la società sia al lavoro con la federazione olandese e l'Uefa

Clamorosa indiscrezione dall'Olanda, secondo cui l' Ajax avrebbe dimenticato di inserire nella lista Uefa Sebastien Haller , attaccante ivoriano prelevato dal West Ham durante il mercato di gennaio appena concluso: secondo quanto riportato dal portale Nu.nl, il club olandese non avrebbe inserito il nuovo acquisto nell'elenco di 25 giocatori consegnato all'Uefa, di fatto rendendo indisponibile il calciatore per la fase finale di Europa League.

Portavoce Ajax conferma l'errore

Nella lista Uefa figurerebbe infatti il nome di Ousama Idrissi, anche lui arrivato a gennaio alla corte di Ten Hag in prestito dal Siviglia, ma di Haller nessuna traccia: impossibile pensare a una scelta tecnica, visto che l'attaccante è stato acquistato soltanto un mese fa per 22.5 milioni di euro, diventando il giocatore più pagato nella storia dell'Eredivisie. A confermare l'errore è stato anche un portavoce del club olandese, che ai microfoni di Espn ha spiegato come "sia vero che Haller non è nella nostra lista di giocatori per l'Europa League. Stiamo lavorando con la KNVB (federazione olandese) e la Uefa per scoprire dove le cose sono andate storte".