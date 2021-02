Nell'edizione della Coppa del Mondo del 2018 la Croazia fu protagonista di una cavalcata straordinaria in Russia: in quella Nazionale, che arrivò in finale arrendendosi alla Francia, brillarono in coppia Mandzukic e Rebic (sommando 5 reti). I due potrebbero ritrovarsi in rossonero per la prima volta insieme dal 1', nella trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa, soprattutto se Pioli dovesse decidere di concedere un turno di riposo a Ibra