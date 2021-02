La squadra di Pioli affronta la complicata trasferta di Belgrado nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Avversaria la Stella Rossa dell'ex Inter Dejan Stankovic. Pioli fa turnover in vista del derby, con 7 cambi rispetto alla sconfitta con lo Spezia: attacco affidato a Mandzukic, Ibra in panchina. Stankovic si affida all'italiano Falcinelli. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD

