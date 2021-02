Il riscatto del Milan passa dalla trasferta di Belgrado. I rossoneri affronteranno la Stella Rossa con l’obiettivo di ipotecare la qualificazione agli ottavi di Europa League e archiviare definitivamente la sconfitta di La Spezia, passo fondamentale per presentarsi all’appuntamento di domenica, contro l’Inter, nella migliore condizione mentale possibile. Tra il match europeo e il derby la squadra di Pioli avrà appena due giorni per preparare la partita, con un allenamento di scarico post Europa League previsto per venerdì e poi la classica rifinitura della vigilia per sabato. Anche per questo motivo, l’allenatore è intenzionato a effettuare un ampio turnover contro la formazione guidata da Dejan Stankovic, con ben 7 rotazioni previste rispetto all’11 battuto sabato. Il reparto che sarà toccato meno sarà quello difensivo, con Donnarumma confermato tra i pali e davanti a lui la coppia Tomori-Romagnoli. A sinistra giocherà ancora Theo Hernandez, sull’altro lato chance per Kalulu, mai utilizzato nelle ultime quattro gare tra campionato e coppa. In mezzo al campo turno di riposo per Kessié: toccherà a Meité affiancare Bennacer, tornato titolare lo scorso weekend dopo un lungo stop. In fase offensiva la punta sarà Mandzukic (con Ibra comunque convocato), supportato alle spalle dal tridente composto da un altro croato, Rebic, oltre a Castillejo e Krunic. Quest’ultimo, in conferenza stampa, ha confessato il suo tifo per la Stella Rossa e l’emozione che accompagnerà la sua discesa in campo contro la squadra del cuore. Sensazioni che Pioli spera toccheranno tutti i rossoneri perché “il passato non conta, conta quello che fai domani”. Questo l’11 probabile dei rossoneri in Europa League.

La probabile formazione del Milan in Europa League

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. All. Pioli