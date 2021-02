Per i giallorossi è la vigilia dell'impegno in Portogallo valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Paulo Fonseca, che 5 anni fa era occupava proprio la panchina del Braga, affronta il suo passato ricorrendo a pochi cambi rispetto alla formazione tipo. Spazio a Diawara in cabina di regia per far rifiatare Villar. In avanti il terzetto di inizio stagione, con Dzeko dal 1'. La diretta del match sarà trasmessa su Sky Sport Arena (calcio d'inizio alle 18.55 di giovedì 18 febbraio)

I problemi con Dzeko sono risolti, Fonseca non vuole più parlare dell'argomento e il modo migliore per voltare pagina è inserire il bosniaco nell'XI titolare europeo. L'allenatore portoghese, che torna in patria in questo sedicesimo di andata di Europa League, si appresta ad affrontare il Braga facendo poco turnover, anche perché nel pacchetto arretrato ha poca scelta. Prende piede l'ipotesi Diawara a centrocampo per dare un turno di riposo a Villar. E non si esclude un turno di stop anche per Lorenzo Pellegrini, che rifiatando darebbe modo a Pedro e Dzeko di riformare il tridente offensivo con Mkhitaryan, come a inizio stagione.



ROMA (3-4-2-1) Probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca