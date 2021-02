Granada-Napoli, dove vedere la partita in tv

Dopo la vittoria contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato, il Napoli di Rino Gattuso si concentra sull’Europa League: giovedì alle ore 21 la sfida in trasferta contro il Granada, formazione che nella sua storia non ha mai incontrato squadra italiane nelle competizioni europee. Gli spagnoli al momento occupano l’ottava posizione in Liga, dove nell’ultima giornata sono stati battuti dall’Atletico Madrid capolista; quinto posto in Serie A invece per il Napoli (ha una gara in meno, quella relativa al march d’andata contro la Juve).