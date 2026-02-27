Europa League, sorteggio degli ottavi LIVE alle 13

Le squadre che hanno superato il playoff conoscono già la loro posizione nel tabellone. Guardate la foto qui sotto per capire meglio: il lato sinistro (o lato argento) è quello di Ferenvaros, Panathinaikos, Genk e Celta. Quello destro (o arancione) è quello di Stoccarda, Forest, Bologna e Lille. Al sorteggio si determinerà quale coppia di testa di serie finirà su ciascun lato, così da completare tutti gli abbinamenti.

.

Come? Al sorteggio ci troveremo di fronte a quattro urne, ognuna contente due palline con le teste di serie accoppiate come visto prima (1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 e 7 con 8). Quindi, per farla ancora più semplice: un'urna avrà le palline Lione/Aston Villa, una Midtjylland/Betis, una Porto/Braga e una Friburgo/Roma. Si partirà proprio dall'ultima coppia, quella delle posizioni 7/8 della classifica. La prima estratta (supponiamo la Roma) finirà nel lato sinistro/argento del tabellone, quindi contro il Genk. Sarà poi estratta l'altra pallina (il Friburgo) che logicamente finirà nel lato destro/arancione del tabellone, quindi contro il Bologna.

.

Si procederà allo stesso modo con le coppie 5/6 (Porto/Braga), poi 3/4 (Midtjylland/Betis) e infine 1/2 (Lione/Aston Villa). A quel punto il tabellone sarà completo.