Europa League, sorteggio degli ottavi LIVE alle 13

Sorteggi Europa League, le avversarie delle italiane agli ottavi in diretta dalle 13
Dopo quelli di Champions, alle 13 è tempo del sorteggio degli ottavi di Europa League. Possibile il derby italiano tra Bologna e Roma.
L'Atalanta se la vedrà col Bayern Monaco agli ottavi di Champions
Bologna-Brann, l'intervista di Joao Mario: "Chi voglio agli ottavi? La Roma". VIDEO
Primo gol in Italia, vittoria del match e qualificazione agli ottavi di Europa League. Una serata da incorniciare per Joao Mario: "Sono molto contento, da subito a Bologna ho sentito la fiducia dello staff tecnico e del pubblico. Vogliamo riportare in alto la squadra". Sulla possibile avversaria agli ottavi: "Non ho preferenze, ma se devo scegliere dico la Roma almeno la conosciamo meglio"
Intanto sta iniziando il sorteggio degli ottavi di Champions
L'Atalanta è dentro e conoscerà a breve la sua avversaria.
Le squadre al sorteggio: ci sono Roma e Bologna
Teste di serie (prime otto della fase campionato)
- Lione (FRA)
- Aston Villa (ENG)
- Midtjylland (DEN)
- Betis (ESP)
- Porto (POR)
- Braga (POR)
- Friburgo (GER)
- Roma (ITA)
Non teste di serie (vincitrici spareggi fase a eliminazione diretta)
- Genk (BEL)
- Bologna (ITA)
- Stoccarda (GER)
- Ferencváros (HUN)
- Nottingham Forest (ENG)
- Celta (ESP)
- Lille (FRA)
- Panathinaikos (GRE)
I possibili abbinamenti con rischio derby italiano
Come sappiamo, già dal precedente sorteggio degli spareggi è stata definita una prima 'bozza' di tabellone. Le teste di serie, infatti, sono "accoppiate" tra di loro (1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 e 7 con 8) ed erano a loro volta accoppiate con le squadre che si sono sfidate ai playoff. Per fare ordine, ecco le otto teste di serie e le loro possibili sfidanti:
.
- Lione vs una tra: Lille o Celta Vigo
- Aston Villa vs una tra: Lille o Celta Vigo
- Midtjylland vs una tra: Nottingham Forest o Panathinaikos
- Betis vs una tra: Nottingham Forest o Panathinaikos
- Porto vs una tra: Ferencvaros o Stoccarda
- Braga vs una tra: Ferencvaros o Stoccarda
- Friburgo vs una tra: BOLOGNA o Genk
- ROMA vs una tra: BOLOGNA o Genk
Come vengono determinati gli accoppiamenti
Le squadre che hanno superato il playoff conoscono già la loro posizione nel tabellone. Guardate la foto qui sotto per capire meglio: il lato sinistro (o lato argento) è quello di Ferenvaros, Panathinaikos, Genk e Celta. Quello destro (o arancione) è quello di Stoccarda, Forest, Bologna e Lille. Al sorteggio si determinerà quale coppia di testa di serie finirà su ciascun lato, così da completare tutti gli abbinamenti.
.
Come? Al sorteggio ci troveremo di fronte a quattro urne, ognuna contente due palline con le teste di serie accoppiate come visto prima (1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 e 7 con 8). Quindi, per farla ancora più semplice: un'urna avrà le palline Lione/Aston Villa, una Midtjylland/Betis, una Porto/Braga e una Friburgo/Roma. Si partirà proprio dall'ultima coppia, quella delle posizioni 7/8 della classifica. La prima estratta (supponiamo la Roma) finirà nel lato sinistro/argento del tabellone, quindi contro il Genk. Sarà poi estratta l'altra pallina (il Friburgo) che logicamente finirà nel lato destro/arancione del tabellone, quindi contro il Bologna.
.
Si procederà allo stesso modo con le coppie 5/6 (Porto/Braga), poi 3/4 (Midtjylland/Betis) e infine 1/2 (Lione/Aston Villa). A quel punto il tabellone sarà completo.
Non solo ottavi: si sapranno già anche i possibili quarti e semifinali
Come detto, a sorteggio concluso sarà completo tutto il tabellone, quindi sapremo anche già i possibili incroci dei quarti e quelli verso le semifinali o, per esempio, quali squadre sono sui lati opposti e, dunque, potranno sfidarsi solo in finale.
.
Con una doverosa precisazione: è già sicuro l'abbinamento casa/trasferta anche per quarti e semifinali. Una delle novità introdotte a partire da questa edizione, infatti, è stata quella di dare ancora più peso ai risultati del girone unico e ai relativi piazzamenti finali di classifica. Ecco perché le prime quattro della classe (Lione, Aston Villa, Midtjylland, Betis) giocheranno l'eventuale ritorno dei quarti in casa, mentre le prime due (Lione, Aston Villa) giocheranno in casa anche l'eventuale semifinale di ritorno.
.
Domanda lecita: e se una o più di queste squadre vengono eliminate? Allora giocherà in casa il ritorno la squadra che la avrà eliminata, di fatto "rubando" la sua posizione di vantaggio nel tabellone.
Possibili i derby
Le squadre dello stesso Paese possono affrontarsi negli ottavi di finale, nei quarti di finale e nelle semifinali della Europa League? Sì, i club possono affrontare avversari della stessa federazione nazionale e squadre che hanno già incontrato nella fase campionato.
Le prossime date dell'Europa League
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
Chi c'è in studio a Sky
In studio insieme a Mario Giunta ci saranno Maurizio Compagnoni e Federico Zancan per tutti i commenti sugli accoppiamenti, oltre alle interviste dalla Svizzera con il nostro inviato Francesco Cosatti
Gli highlights di Bologna-Brann 1-0
Benvenuti nel liveblog che seguirà il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Si svolge oggi nella 'Casa del calcio' di Nyon