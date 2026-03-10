La Uefa ha ufficializzato la designazione arbitrale per Bologna-Roma, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 12 marzo alle 18:45 su Sky Sport e in streaming su NOW . La sfida del Dall’Ara sarà diretta dal tedesco Sven Jablonski, alla sua prima volta con entrambe le squadre

Si avvicina il derby italiano negli ottavi di finale di Europa League. Per la gara d’andata sarà il Bologna ad ospitare la Roma allo stadio Dall’Ara. Il match è in programma giovedì 12 marzo, con calcio d’inizio fissato alle 18.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). A dirigere l’incontro sarà il tedesco Sven Jablonski. Per l'arbitro si tratta della prima volta sia con il Bologna sia con la Roma e in generale con una squadra italiana nelle competizioni europee.

La squadra arbitrale, interemente tedesca, sarà composta dagli assistenti Eduard Beitinger e Lasse Koslowski, mentre il quarto ufficiale sarà Harm Osmers. Al Var è stato designato Bastian Dankert, con Robert Schröder nel ruolo di Avar.