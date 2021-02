Il dirigente rossonero prima del match di Europa League contro la Stella Rossa di Belgrado: "La sconfitta con lo Spezia? Una partita giocata male non può rovinare quanto di buono fatto finora. Non ci siamo mai pianti addosso su assenze e calendario. Questa è stata la nostra forza"

"Contro lo Spezia abbiamo giocato veramente male, loro benissimo, abbiamo meritato al 100% la sconfitta, ma la svolta il Milan l’ha già fatta tempo fa. Il Milan di quest’anno è completamente diverso da quello dello scorso anno, soprattutto quello della prima parte. Credo che tutte le cose belle che abbiamo fatto nella prima della stagione non debbano essere rovinate da una partita giocata, comunque, molto male". Paolo Maldini - poco prima della sfida di Europa League in casa della Stella Rossa - ha spiegato così il momento dei rossoneri che, dopo il ko con i liguri, hanno perso il primo posto in classifica.