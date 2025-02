Dove vedere Roma-Porto

Oggi, giovedì 20 febbraio , alle ore 18.45 la Roma è impegnata in casa contro il Porto per il ritorno dei playoff di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti. A bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol con Federico Zancan. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Roma e Porto

L'ultima volta che la Roma ha ospitato il Porto in una partita in competizioni europee risale al febbraio 2019, vittoria dei giallorossi per 2-1 con una doppietta di Nicolò Zaniolo. Il Porto ha perso solo una delle sette precedenti partite con la Roma tra tutte le competizioni europee (3V, 3N), eliminando la squadra italiana in tutte e tre le precedenti sfide nella fase a eliminazione diretta (ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1981-81, qualificazioni alla Champions League 2016-17, ottavi di finale della Champions League 2018-19). La Roma ha vinto 13 delle ultime 16 partite casalinghe in Europa League (2N, 1P), incluse le tre più recenti senza subire gol - mentre sotto la guida di Claudio Ranieri ha vinto cinque delle sei partite interne nella competizione, l'unica sconfitta è arrivata nella fase a eliminazione diretta contro il Panathinaikos nel febbraio 2010. La Roma è reduce da tre clean sheet di fila in casa in Europa League e ha subito una sola rete all’Olimpico nella competizione in questa stagione, nessuna squadra ha fatto meglio in gare interne durante la fase campionato; un gol incassato anche per Athletic Bilbao, Elfsborg e Olympiakos. Il Porto ha superato il turno solo in tre delle nove precedenti occasioni in cui ha pareggiato in casa nella gara d’andata di una doppia sfida a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee, anche se una di queste è stata la più recente contro l'Eintracht Francoforte nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2013-14. La Roma ha ricevuto sette cartellini (sei gialli e uno rosso) nella gara di andata contro il Porto, nessuna squadra in questa edizione della Europa League ha subito più sanzioni in una singola partita; in particolare, era dalla finale del 31 maggio 2023, persa contro il Siviglia, che i giallorossi non collezionavano così tanti cartellini nella competizione.