L'argentino (MVP e voto 8) ha deciso la partita con una doppietta in quattro minuti: "Abbiamo avuto un atteggiamento da grande squadra e da veri uomini. La stagione non è andata come volevamo, ma l'Europa è un'opportunità. Ranieri? È nato qui, ha portato conoscenza ed esperienza". Ma su quale squadra vorrebbe agli ottavi non risponde (ma sorride…)

Un sorriso si dipinge sul volto di Paulo Dybala: "So cosa vuoi che ti dica… lo sapete già". Agli ottavi euroderby con la Lazio o Athletic Bilbao? Dybala dribbla anche questa, di domanda, dopo aver dribblato gli avversari in campo e messo due palloni in fondo alla rete. "Qualsiasi" - alla fine, è la sua risposta; perché dopo il 3-2 al Porto e il pass qualificazione, si pensa già a quella che potrebbe essere la prossima avversaria in coppa, il Bilbao, appunto, oppure un inedito derby romano/europeo (sorteggio live domani, venerdì 21, alle 13 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport). Di sicuro c'è che la prestazione dell'argentino sia stata decisiva per la vittoria. Due gol, in rimonta, in quattro minuti e ventisette secondi, uscendo nel finale con una standing ovation: "L'affetto che ricevo è sempre qualcosa di unico; sappiamo che in questa stagione qualcosa non è andato, ma ora abbiamo una grande possibilità, la stessa che negli anni scorsi ci ha portato a giocare finali e vincere un trofeo. Sappiamo che l'Europa può darci tanto, è un'opportunità".