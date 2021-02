Il direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro il Granada, ha parlato del momento della squadra e del futuro di Gattuso: "Abbiamo passato un periodo un po' travagliato, ma in tutte le migliori famiglie ci sono piccoli disguidi che poi vanno sempre a posto. Fino in fondo con Gattuso? Sì, perché no. Alla fine tireremo le somme"

"C'è grande serenità, unità di intenti, abbiamo passato un periodo un po" travagliato". Cristiano Giuntoli, direttore sporitvo del Napoli, spiega così il momento degli azzurri parlando poi anche del rapporto tra il club e l'allenatore Rino Gattuso. "In tutte le migliori famiglie - ha proseguito - ci sono piccoli disguidi che, poi, vanno sempre a posto. In tutte le famiglie di qualità si va al confronto e, poi, si esce sempre più forti. In questo momento pensiamo di esserne usciti un po' più forti da quello che è successo".

La vittoria contro la Juventus

"La gara contro la Juve ne è testimone: quella vittoria ha spostato qualcosa, ci ha dato un piccolo slancio in un momento delicato. Ora non dobbiamo piangerci addosso", ha aggiunto il ds.

Il futuro di Gattuso

Infine, alla domanda sulla possibilità che con Gattuso si vada fino in fondo a questa stagione, Giuntoli ha risposto: "Sì, perché no. Come dicevo, siamo molto uniti fra proprietà, staff, società, calciatori e, quindi, l’idea è quella di continuare insieme fino alla fine. Poi, alla fine faremo i conti.