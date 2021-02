Dopo il 2-2 dell'andata a Belgrado, i rossoneri si giocano a San Siro le chance di accesso agli ottavi di Europa League. Pioli schiera Leao come terminale offensivo. In difesa c'è Dalot a sinistra e non Theo Hernandez, Krunic nella linea dei trequartisti. Stankovic conferma Falcinelli in avanti. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD