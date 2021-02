A Nyon, in Svizzera, si decidono gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. Il sorteggio ammette "derby" tra squadre della stessa nazione, quindi potrebbero scontrarsi le due italiane, Milan e Roma, così come l'Arsenal potrebbe affrontare il Tottenham o il Manchester United. Appuntamento dalle ore 13, diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv e in streaming su skysport.it