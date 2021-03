Pioli: "Eliminazione che fa male"

C'è tanta delusione per il Milan dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United. Un gol di Pogba ha deciso il match di ritorno a San Siro dopo l'1-1 dell'andata, condannando così la formazione di Stefano Pioli: "Dispiace per questa eliminazione, nelle due partite abbiamo giocato da grande squadra - ammette l'allenatore del Milan a Sky Sport - Dovevamo segnare un gol nel primo tempo e probabilmente sarebbe cambiato il nostro percorso. Peccato perché abbiamo fatto tanto per arrivare fin qui, credo che la squadra meritasse. Purtroppo devi mettere qualcosa in più e non ci siamo riusciti".

Se da una parte c'è il rammarico per l'eliminazione, dall'altro lato Pioli applaude i suoi per le prestazioni contro un avversario come lo United: "Stiamo parlando di una squadra che lo scorso anno è arrivata in semifinale di Europa League, ha fatto quest'anno la Champions League e due settimane fa ha battuto il Manchester City. I meriti nostri nelle due prestazioni ci sono tutti, ma nei due gol subiti ci sono più demeriti nostri che qualità loro. Ho difficoltà a rimproverare qualcosa ai miei giocatori, hanno dato tutto quello che avevano: spirito, qualità e determinazione. Da una parte ero dispiaciuto del sorteggio, ma dall'altro lato ero contento perché ci saremmo confrontati con una realtà importante. Se devo guardare le due prestazioni, dico che il nostro calcio si sta avvicinando a quello inglese. In Europa c'è più intensità e ritmo, ma credo che il Milan, anche se non nelle condizioni migliori, abbia dimostrato che il calcio italiano può competere a certi livelli".