Dopo il prezioso 1-1 dell'Old Trafford, il Milan si gioca le sue chance di passaggio ai quarti di finale di Europa League a San Siro. Ibra non ha ancora i 90' nelle gambe e va in panchina, gioca Castillejo da 'falso nueve'. In difesa spazio a Kalulu, c'è Krunic. Nello United Pogba in panchina, in campo Rashford e Greenwood. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD