Shakhtar Donetsk-Roma, le probabili formazioni

Obiettivo quarti di finale di Europa League. Dopo il 3-0 della gara d’andata , la Roma sfida a Kiev gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, ex squadra dell’attuale allenatore giallorosso Paulo Fonseca. Vantaggio importante quello conquistato nel match d’andata dalla Roma, che però non dovrà sottovalutare il ritorno dei ucraini. Shakhtar Donetsk-Roma, giovedì ore 18.55 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253.

La probabile formazione della Roma

Pochi dubbi di formazione per Fonseca, viste anche le assenze forzate di Mkhitaryan e Veretout, con Smalling non ancora al meglio. L’allenatore giallorossa opta per un po’ di turnover in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. In difesa, davanti a Pau Lopez, spazio a Ibanez, Cristante e Kumbulla. Gli esterni di centrocampo saranno Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra, in mezzo coppia composta da Diawara e Villar. Il riferimento offensivo sarà Borja Mayoral, alle sue spalle agiranno Carles Perez e Pedro. Panchina per Pellegrini e Spinazzola.

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.