Gianluca Scamacca é ormai la declinazione calcistica del Re Mida: tutti i palloni che tocca diventano gol. Negli ultimi due mesi solo Palmer del Chelsea (12 reti) e Kane del Bayern (11) hanno segnato più del centravanti dell’Italia (10 gol come Wirtz del Bayer Leverkusen). Anche a Salerno é toccato a lui (e poi a Koopmeiners ) liberare l’ Atalanta da una trappola insidiosissima che avrebbe compromesso la rincorsa Champions in una settimana storica, tra semifinale di Europa League, spareggio con la Roma e finale di Coppa Italia.

Entusiasmo e morale

Gasperini avrebbe volentieri evitato lo sforzo supplementare per rimontare la Salernitana e risparmiato minutaggio ad alcuni uomini determinanti, ma la prospettiva di raggiungere la finale di Dublino farà evaporare in fretta stanchezza e acciacchi. In questi casi sono l’entusiasmo e il morale la miscela ideale per spingere sull’acceleratore e colmare il gap (il Marsiglia sarà più riposato non avendo giocato nel weekend).