Non solo Roma e Milan nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Alle 18.55 in campo Arsenal e Tottenham, vittoriose all'andata contro Olympiacos e Dinamo Zagabria. Strada in discesa anche per il Granada opposto al Molde. Alle 21 tocca ad Ajax e Villarreal dopo i facili successi con Young Boys e Dinamo Kiev. Risultato aperto tra Rangers e Slavia Praga. Dalle 18.55 tutto su 'Diretta Gol', canale 251 di Sky Sport. Disponibile su Sky Go, anche in HD

SHAKHTAR-ROMA LIVE