È completa la griglia delle qualificate alla nuova Europa League, 32 squadre ammesse alla fase a gironi dopo il ritorno dei playoff. In corsa anche le italiane Napoli e Lazio. Ecco i risultati di giovedì e la situazione definitiva dei club divisi per fasce. Il sorteggio è in programma venerdì a Istanbul, diretta alle 12.00 su Sky Sport 24 e in live streaming su skysport.it