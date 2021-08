10/22

OLYMPIQUE MARSIGLIA, L'ALLENATORE: JORGE SAMPAOLI



Certamente un profilo sopra le righe anche se a Marsiglia già sono abituati per il passato da allenatore del 'Loco' Bielsa all'OM. Per certi aspetti Sampaoli ricorda proprio Bielsa per l'idea di gioco e per la grinta che mostra in campo. Arriva dopo una stagione all'Atletico Mineiro ma è stato alla guida del Cile che ha ottenuto il successo più prestigioso: la Copa America del 2015