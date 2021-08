9/22

SPARTAK MOSCA, LA FORMAZIONE TIPO



4-3-3: Maksimenko; Rasskarov, Gigot, Dzhikiya, Ayrton; Lomovitski, Zobnin, Umiarov; Bakaev, Larsson, Ponce. All. Rui Vitoria



Squadra in grado di adottare più moduli grazie alla duttilità dei suoi interpreti, soprattutto sugli esterni. Rui Vitoria in questo inizio di stagione ha proposto anche la difesa a 3, alzando gli esterni. Tra i ricambi anche Victor Moses, ex Inter e Chelsea