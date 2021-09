Spalletti: "Osimhen? Diventerà un super bomber"

C'è soddisfazione nelle parole di Luciano Spalletti dopo il 2-2 di Leicester in rimonta. L'allenatore del Napoli è particolarmente contento per la reazione di carattere dei suoi dopo una gara di dominio ma che gli Azzurri stavano perdendo: "Secondo me la squadra ha iniziato bene, poi ha perso qualche palla in costruzione e ci è costata cara ma abbiamo cercato di fare ciò che avevamo preparato cercando di giocare per tutta la gara - dice - Abbiamo tenuto sempre il match alla pari e la cosa bella è stata la reazione dopo aver preso gol. Potevamo andare in difficoltà e invece ci abbiamo messo qualcosa in più. Abbiamo ripreso questa gara perché sarebbe stato ingiusto perderla".