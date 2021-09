Lazio-Lokomotiv Mosca: orari e dove vederla in tv

La Lazio si appresta a ospitare la squadra russa della Lokomotiv Mosca, per la seconda giornata del gruppo E di Europa League. Gli uomini di Sarri cercheranno di vincere per lanciare la propria campagna europea di questa stagione, dopo la sfortunata sconfitta subita in Turchia nel match di apertura contro il Galatasaray (1-0). Sarri però ha avvertito gruppo e ambiente: "Sarà più dura del previsto. Ho affrontato la Lokomotiv due volte quando ero l'allenatore della Juventus e due volte ho sofferto. Servirà una grande partita". Vietato prenderla alla leggera, dunque, per la Lazio che scenderà in campo alle 21:00.