La Lazio cerca, contro la Lokomotiv Mosca, il primo successo in Europa League. Cinque cambi per Sarri rispetto al derby: riposano Milinkovic-Savic e Leiva, ci sono Basic e Cataldi, mentre in attacco confermato il tridente Pedro-Immobile-Felipe Anderson. Russi col 4-4-2 e la coppia offensiva Smolov-Anjorin. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD