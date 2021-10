Mertens dal 1': le probabili di Napoli-Legia

La probabile formazione del Napoli

Spalletti: "Turnover? No, passà 'o turn"

Spalletti sembra intenzionato a fare qualche cambio, iniziando dalla porta dove giocherà Meret al posto di Ospina. In difesa la novità è l’inserimento di Juan Jesus dal primo minuto nel ruolo di terzino sinistro al posto dello squalificato Mario Rui, sulla fascia opposta spazio a Di Lorenzo, al centro torna Manolas al fianco di Koulibaly. A centrocampo non ci sarà Anguissa, ma giocheranno Demme e Fabian Ruiz. Novità anche in attacco, dove Lozano ritrova la maglia da titolare nel trio di trequartisti che sarà completato da Elmas e Insigne. Novità anche in attacco dove riposerà Osimhen: spazio dal primo minuto per la prima volta in questa stagione per il belga Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1) La probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti.