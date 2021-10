Il Napoli affronta il Legia Varsavia che guida il gruppo C di Europa League: un successo servirebbe per tornare in corsa per la qualificazione anche alla luce della vittoria del Leicester sullo Spartak Mosca. Spalletti si affida a Mertens, titolare dal 1' per la prima volta in stagione. Con lui nel tridente Lozano e Insigne; Osimhen in panchina. In difesa Juan Jesus terzino sinistro. Diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

LA DIRETTA GOL DELLA 3^ GIORNATA