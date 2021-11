L'allenatore azzurro soddisfatto dopo la vittoria in Polonia: "Grande prestazione di squadra, tutti sono entrati molto bene. È un gruppo fantastico". Tra i marcatori anche Mertens, tornato al gol dopo sei mesi: "Ho sempre lavorato aspettando il momento giusto" LEGIA VARSAVIA-NAPOLI 1-4, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Seconda vittoria consecutiva e primo posto nel gruppo C. È una notte europea perfetta per il Napoli grazie alla vittoria in casa del Legia Varsavia. Un 4-1 che certifica la ripartenza in Europa League degli azzurri, al secondo successo di fila nella competizione. Tre punti arrivati all'insegna del turnover, quello attuato da Luciano Spalletti. "Il turnover ha funzionato - ammette l'allenatore nel post partita - La squadra ha fatto una grande prestazione perché ha dimostrato di non saper giocare solo sul velluto. Ci siamo complicati la vita nel primo tempo, ma erano tutti determinati per rimettere a posto le cose. Sono entrati tutti molto bene, erano vogliosi. È un gruppo fantastico".

"È una squadra da bosco e da riviera'" leggi anche Il Napoli dilaga nel 2° tempo: 4-1 al Legia Spalletti ha elogiato la sua formazione con un detto toscano: essere da bosco e da riviera. Un espressione per elogiare la versatilità di tutta la squadra nel doppio impegno in campionato e in Europa: "Ho visto una squadra matura, da bosco e da riviera - racconta l'allenatore - Sa stare da entrambe le parti. Non era facile battere un rigore come ha fatto Mertens. Vedere fare certe giocate a Ounas è un messaggio importante. Politano è entrato bene. Dopo una prestazione del genere un po' di tossine nelle gambe ci saranno, ma quando si fa una grande prestazione è più semplice smaltirle".