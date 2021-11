Lokomotiv Mosca-Lazio, dove vedere in tv

Si avvicina il momento dei verdetti anche nella fase a gironi di Europa League: gara probabilmente decisiva per la Lazio, sul campo della Lokomotiv Mosca. Fischio d'inizio alle ore 18.45, diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Gara fondamentale sul campo della Lokomotiv Mosca per la Lazio, con l'obiettivo di rafforzare il secondo posto nel Gruppo E di Europa League. La formazione biancoceleste si trova infatti a tre punti dalla capolista Galatasaray, ma con una sola lunghezza di vantaggio sull'Olympique Marsiglia terzo (le due squadre si affronteranno a Istanbul). Un'occasione dunque per allungare in classifica ed estromettere definitivamente la Lokomotiv dalla corsa alla qualificazione.