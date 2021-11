Europa League, calendario della quinta giornata

Si intrecciano gli impegni delle italiane tra Champions League ed Europa League. Napoli che anticiperà il proprio impegno mercoledì alle ore 16.30, nella trasferta probabilmente decisiva in ottica qualificazione sul campo dello Spartak Mosca. Gli azzurri di Luciano Spalletti si trovano in testa al Gruppo C, girone però incredibilmente equilibrato e con gerarchie che potrebbero ribaltarsi in caso anche di un solo risultato negativo: con la vittoria in Russia, il Napoli potrebbe anche essere matematicamente qualificato al prossimo turno. Partita determinante anche per la Lazio, che giovedì alle ore 18.45 sul campo della Lokomotiv Mosca proverà a conservare (ed eventualmente aumentare) il punto di vantaggio che ha in classifica sull'Olympique Marsiglia (impegnato in contemporanea sul campo del Galatasaray). Italiane in campo, ma non solo: ecco il calendario completo della quinta giornata della fase a gironi di Europa League.