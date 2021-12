Spalletti: "Serve salto di livello, domani in 14"

L'allenatore degli azzurri alla vigilia della sfida di Europa League, decisiva per il passaggio del turno: "Serve un salto di livello e abbiamo le capacità per farlo. Tanti infortuni? Domani saremo in 14, ma bisogna reagire davanti ai momenti di difficoltà e non andare giù alla prima spallata. Siamo fiduciosi per un recupero più rapido di Osimhen". Napoli-Leicester giovedì ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Spalletti in conferenza: "Fiduciosi per un recupero più rapido di Osimhen"

Osimhen in campo 17 giorni dopo l'infortunio

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leicester, Spalletti ha aggiunto: "Nella gestione non devo cambiare nulla. L'unico problema di cui devo preoccuparmi è quello dei valori morali dei giocatori, dell'energia che devono esprimere ogni volta che entrano lo spogliatoio, dalla voglia di non accettare le situazioni che a volte determinano i risultati negativi. E per quello che vedo io i miei calciatori sono in salute. È chiaro che poi in un momento in cui qualche risultato scricchiola allora la divisa del Napoli diventa un po' più pesante e c'è da esibire una forza mentale superiore, c'è da mantenere la testa lucida". L’allenatore del Napoli parla poi così dei tempi di recupero di Osimhen che oggi è tornato ad allenarsi 17 giorni dopo l’infortunio: "Lo solleciteremo giorno dopo giorno e vedremo che risposte darà. In base a come reagisce si vedranno i tempi di recupero. Conoscendo l'elemento e la sua disponibilità, siamo molto fiduciosi per un recupero il prima possibile". Sulle scelte di formazione: "Domani siamo quattordici, in queste partite si vedono i giocatori veri, sono gare che fanno una radiografia all’anima che hai. Politano e Demme stanno meglio, Fabian e Insigne proveremo a recuperarli per domenica. Manolas verrà in panchina, non ha i 90’, ma può entrare".