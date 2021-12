2/21 ©Ansa

L'ESEMPIO - Prendiamo in considerazione le spagnole ovvero il Paese più rappresentato ai playoff di Europa League per accedere agli ottavi di finale. Due teste di serie (Betis e Real Sociedad) e due non teste di serie (Barcellona e Siviglia) che non potranno sfidarsi tra loro, fattore che rende possibile per ciascuna 6 possibili combinazioni. All’opposto il caso della Dinamo Zagabria, che potrà affrontare ognuna delle 8 non teste di serie aumentando notevolmente la propria gamma di possibili rivali. Ecco spiegato il calcolo probabilistico