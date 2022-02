Problemi muscolari per i due giocatori azzurri che non prenderanno parte alla sfida contro il Barcellona al Camp Nou, gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì alle ore 18.45

Non arrivano buone notizie dall’infermeria azzurra per Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli, infatti, dovrà fare a meno di due importanti pedine in vista della gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League di giovedì al Camp Nou contro il Barcellona (fischio d’inizio ore 20.45): non partiranno per la Spagna perché infortunati sia Matteo Politano che Stanislav Lobotka. L’esterno offensivo, uscito dopo 26 minuti di gioco durante il match di campionato contro l’Inter, ha riportato l’elongazione del muscolo soleo della gamba destra; il centrocampista invece una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. A riportarlo è il Napoli con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo".