Immobile fermato dalla febbre: salta Porto-Lazio

L'attaccante biancoceleste non è partito con la squadra per il Portogallo, fermato dalla febbre: salterà il match contro il Porto valevole per i playoff di Europa League (diretta Sky Sport Uno alle 21.00 di giovedì 17 febbraio)

La Lazio si prepara all'importante sfida di Europa League contro il Porto senza il suo bomber: Ciro Immobile non ci sarà giovedì sera in Portogallo, per il 'playoff' contro i Dragoes in programma alle 21. Il capocannoniere della Serie A non è partito per Porto fermato dalla febbre: resterà a Roma e Sarri spera di recuperarlo per Udine, dove la Lazio sarà attesa domenica sera per la 26^ giornata di campionato.