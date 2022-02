Atalanta-Olympiacos, dove vedere la partita in tv

Nuovo impegno europeo per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che questa sera sfida i greci dell’ Olympiacos nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League . La formazione nerazzurra è reduce dal pareggio con la Juve nell’ultimo turno di campionato: Atalanta che occupa la quinta posizione in classifica con 44 punti in 24 gare. L’Olympiacos invece sta dominando il campionato greco: 56 i punti ottenuti in 22 gare, ben 9 in più rispetto al Paok secondo.

Dove vedere Atalanta-Olympiacos in tv

La gara tra Atalanta e Olympiacos, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, si gioca giovedì 17 febbraio alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita è visibile su Sky Sport Arena (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet), Sky Sport 484 (digitale terrestre) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Maurizio Compagnoni, commento Walter Zenga, a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi; telecronaca Diretta Gol – Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre) – Federico Zancan.