Olympiacos-Atalanta: dove vedere il match su Sky 

Dopo la vittoria nel match di andata al Gewiss Stadium, grazie alla doppietta di Djimsiti, l'Atalanta è chiamata a difendere il vantaggio in trasferta: questa sera la Dea giocherà ad Atene sul campo dell'Olympiacos, per il match di ritorno dei playoff di Europa League. L'eventuale passaggio del turno permetterebbe alla squadra di Gasperini di accedere agli ottavi di finale di Europa League e dimenticare il passo falso in campionato contro la Fiorentina, ridando entusiasmo a una squadra che non sta vivendo il periodo migliore della sua stagione. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky: di seguito, tutte le informazioni per vederla e non perdersi neanche un minuto.