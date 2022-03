Europa League, ottavi d'andata: calendario e orari

L'Atalanta affronta il Bayer Leverkusen al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini prova a staccare il pass per i quarti; il Barcellona ospita il Galatasaray mentre il Siviglia se la vedrà col West Ham. Tutti i dettagli, con gli orari e i canali dove poter vivere in diretta le notti d'Europa League, tutto su Sky Sport (Atalanta-Bayer Leverkusen è disponibile anche su Sky Sport 4K)

