COME GIOCA



LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Gvardiol, Orban; Mukiele, Haidara, Laimer, Angeliño; Forsberg; Nkunku, André Silva. All. Tedesco



Qualità in tutti i reparti a partire dall’attacco, dove non possiamo dimenticare alternative di lusso sulla trequarti (Olmo e Szoboszlai) e davanti con l'efficacissimo Poulsen. In mezzo al campo c'è anche l'americano Adams, lui come gli esterni Henrichs ed Halstenberg. Altro panchinaro di livello in difesa è Klostermann, nazionale tedesco