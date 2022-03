Non solo quarti, si sorteggia anche il percorso delle semifinali

Come si può leggere sul sito ufficiale dell'Uefa "i sorteggi dei quarti di finale sono aperti e gli accoppiamenti sono numerati da 1 a 4 per determinare il sorteggio delle semifinali che sarà a seguire. Verrà inoltre effettuato un sorteggio per determinare la squadra di casa per la finale, per ragioni procedurali".