Oltre il risultato. Al termine della gara persa contro il Lipsia che ha decretato l'eliminazione ai quarti di finale di Europa League dell'Atalanta, i tifosi della Dea hanno omaggiato i calciatori nerazzurri con un lunghissimo tributo. Zapata e compagni sono andati sotto la curva a raccogliere l'applauso dei presenti. In questo modo i tifosi hanno voluto ringraziare i ragazzi di Gasperini per quanto fatto (non solo in questa stagione)

