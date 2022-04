Il nuovo co-proprietario di Antonio Percassi è entrato in campo nel pre partita contro il Lipsia e dopo aver fatto un giro di campo, si è intrattenuto insieme ai tifosi con una sciarpa in mano. Il Dg Marino: "La famiglia Percassi e la famiglia Pagliuca vogliono un'Atalanta forte in campo e fuori"

Dopo l'interessamento degli ultimi giorni di Stephen Pagliuca per il Chelsea, ci ha pensato lo stesso nuovo co-proprietario dell'Atalanta a chiarire ogni dubbio. Accompagnato dal presidente Percassi, Pagliuca è entrato in campo prima della partita contro il Lipsia e ha effettuato un giro d'onore e di presentazione, fermandosi poi sotto la curva con in mano una sciarpa della squadra bergamasca, prima di dare il cinque ad alcuni sostenitori nerazzurri. Questa è l'ennesima conferma che, anche se il businessman americano dovesse acquisire il Chelsea, non ci sarebbe alcun disimpegno nei confronti dell'Atalanta. Si attende il closing nelle prossime ore. Prima della partita ci aveva pensato Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, a tranquillizzare i tifosi: "Oggi abbiamo il piacere di avere qui Stephen e suo figlio, il messaggio è chiaro, la famiglia Percassi e la famiglia Pagliuca vogliono un’Atalanta forte in campo e fuori, in linea con la tradizione dell’Atalanta in Italia e, se saremo bravi, anche in Europa".