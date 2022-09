I biancocelesti hanno conquistato i tre punti contro gli olandesi nella prima giornata dei gironi di Europa League. Sarri: "Ottima prestazione, non avremmo dovuto rilassarci così tanto sul 4-0. Faremo il punto sulle condizioni dei ragazzi e vedremo che scelte fare per la prossima partita". Luis Alberto: "Quando si perde è solo colpa mia, sono stanco. Non ho mai detto di voler andare via" LAZIO-FEYENOORD, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Buona la prima per la Lazio, che esordisce con una vittoria per 4-2 sul Feyenoord nel gruppo F di Europa League. Al termine della gara Maurizio Sarri non può che essere soddisfatto per la prova della sua squadra: "In Europa le partite sono difficili e le squadre straniere hanno una mentalità diversa dalla nostra. Spesso noi sul 4-0 ci rilassiamo, mentre all'estero non è così e non avremmo dovuto giocare in quel modo negli ultimi 20 minuti. Per il resto abbiamo giocato una gara di ottimo livello, un'ora giocata davvero bene senza aver concesso occasioni". Successivamente l'allenatore biancoceleste parla del turnover: "Abbiamo fatto riposare tre giocatori, mentre altri hanno giocato solo uno spezzone. Ora vedremo come stiamo fisicamente e decideremo quanti cambiarne per il prossimo impegno".

"In campionato abbiamo raccolto meno di quanto seminato" Sarri prosegue parlando della mentalità dei suoi ragazzi: "Abbiamo ancora dei margini di miglioramento. Nella partita di oggi siamo stati straordinari per determinazione e approccio, però poi abbiamo scherzato un po' troppo sul 4-0 e in Europa è una cosa estremamente pericolosa. Penso che in campionato abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo seminato, un po' per colpa nostra e un po' per colpa del caso". In chiusura l'allenatore commenta le dichiarazioni rilasciate dopo la partita contro il Napoli: "Non mi è passata la rabbia, perché ho detto quello che pensavo e lo penso ancora. Ero abbastanza lucido nonostante la delusione per il risultato".

Luis Alberto: "Quando si perde è solo colpa mia, sono un po' stanco di questa cosa" leggi anche Lazio show all'Olimpico: 4-2 al Feyenoord Oltre Sarri anche Luis Alberto è intervenuto al termine del match: "Era importante vincere. Il primo tempo di oggi, in cui abbiamo chiuso la partita, ci era mancato contro la Sampdoria". Il centrocampista spagnolo, poi, parla delle critiche che ha ricevuto: "Quando si vince vinciamo tutti, quando si perde è colpa di Luis Alberto: sono un po' stanco di questa cosa. Non ascolto più nessuno e vado avanti, se il mister decide di farmi giocare è perché evidentemente pensa che posso dare una mano alla squadra". In chiusura Luis Alberto commenta le voci di calciomercato che lo riguardavano: "Quando si parla di me si parla del Siviglia perché è la mia città, dove vive la mia famiglia. Ho sempre detto che avrei voluto tornare in Spagna qualora fossi dovuto andare via dalla Lazio, non avrei accettato altre nazioni, ma non ho mai fatto nessun nome. Se devo rimanere in Italia resto alla Lazio, perché è casa mia. Ringrazio tutta la società, ne ho parlato tanto con il mister e per me in questo momento è la scelta migliore".

Felipe Anderson: "Sarri mi dimostra la sua fiducia" "Sicuramente abbiamo iniziato bene questa stagione, siamo più concreti". Esordisce così Felipe Anderson al termine della gara contro il Feyenoord. L'esterno offensivo commenta l'inizio di stagione della Lazio: "Sappiamo che dobbiamo migliorare tanto perché non siamo pienamente soddisfatti di quello che abbiamo lasciato per strada nelle ultime partite. Ci dispiace perché manca qualche punto per stare in testa alla classifica, ma dobbiamo migliorare". Successivamente il brasiliano parla del rapporto con Sarri: "Mi ha sempre dimostrato la sua stima e quando scendo in campo sento la sua fiducia. Mi motiva, mi dice di curarmi e di stare bene fisicamente così posso essere a disposizione della squadra. Sia lui che la squadra contano su di me, farò di tutto per essere sempre al 100%".