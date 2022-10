Mourinho si conferma "Special One" anche in occasione del pareggio di Belotti, quando rivedendo la rete su un tablet riesce a essere più veloce del Var nel determinare la regolarità del gol. E mentre l'arbitro, in attesa del responso, predica calma, lui sta già esultando

Sempre un passo avanti a tutti, José Mourinho. Anche alla tecnologia del Var. In occasione del gol del pareggio di Belotti, infatti, lo Special One riesce a essere più veloce del Var nel determinare la validità della rete, e il tutto con l'aiuto di un semplice tablet in panchina.



Succede tutto al 53', con la Roma sotto 1-0 che trova il pari grazie a Belotti, rapido a insaccare sotto porta l'assist di Camara: il guardalinee alza però la bandierina, e per il "Gallo" si tratterebbe del secondo gol annullato per fuorigioco, dopo quello segnato e cancellato poco prima dell'intervallo. A differenza della prima occasione, però, stavolta il possibile fuorigioco è davvero millimetro, e serve il check del Var.



A meno che non ci si chiami José Mourinho: mentre in sala Var impiegano circa 3' per tirare le linee e prendere una decisione, Mou esulta e fa segno ai suoi giocatori che il gol è buono, anticipando anche l'arbitro che invece predica pazienza, in attesa del responso. Chi aveva ragione alla fine? Mourinho, ovviamente...